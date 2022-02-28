Умер знаменитый российский артист Морозов

Умер знаменитый российский артист Морозов
Фото: pixabay.com
О смерти военного барда журналистам сообщили его друзья

Российский офицер, поэт и песенник Игорь Морозов скончался. О смерти исполнителя "Батальонной разведки" сообщил накануне журналистам представитель Союза десантников России Михаил Калинкин. 

Морозов был рожден в военной семье. Отец – высокопоставленный офицер Главного разведывательного управления, в годы Великой Отечественной служил командиром в стрелкой дивизии, имеет множество медалей и орденов, включая орден Хмельницкого за освобождение западных территорий Украины.

Строки в "Батальонной разведке" покойный бард, кстати, посвятил именно своему славному родителю. Позднее песня стала невероятно популярной у ветеранов афганской войны.

Игорь еще в детские годы стал увлекаться струнными музыкальными инструментами, хотя учился изначально играть на баяне. В пятнадцатилетнем возрасте записал первую песню. Чуть позднее, в середине семидесятых годов окончил МВТУ имени Баумана, получив специальность конструктора-механика. Работал с коллегами над созданием первой в истории боевой машины пехоты.

Кстати, Борисов лишь после смерти мамы узнал от отца, кем в действительности работала родительница – так же, как и отец, имела офицерскую должность и служила в рядах внешнего разведывательного управления Советского Союза.

Как пишет "Московский Комсомолец", композиции покойного барда часто звучат на концертах, где исполняются песни на военно-патриотическую тематику. Навсегда останутся в памяти и строю российской армии.

Ожидается проведение вечера памяти покойного поэта в одном из культурных учреждений Москвы.

Ранее "Утро" писало о смерти народного артиста России Бориса Соколова.

Источник: Московский Комсомолец ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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