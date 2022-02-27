Скончался народный артист России Борис Соколов

Скончался народный артист России Борис Соколов
pixabay.com
О причинах смерти не сообщается

Народный артист России Борис Соколов скончался в возрасте 77 лет. Об этом сообщили днем ранее в пресс-службе петербургского драматического театра имени Комиссаржевской. 

Артист получил народную популярность благодаря ролям в кинокартирнах "Синдикат-2", "А был ли Каротин", а также других проектах. Известен и по участию в сериалах "Черный ворон", "Улицы разбитых фонарей" и многим другим фильмам. В последний раз на киноэкране исполнил роль медика в "Белой гвардии", снятой Сергеем Снежкиным.

Советский и российский актер Иван Краско рассказал, что после знакомства почувствовал в Соколове некую природную силу и искренность – тот поразил его своем исполнением в спектакле "Святая святых". Удивительно, но невольно Борис остался в профессиональном амплуа хорошего и весьма душевного человека – нет ни одной роли антагониста, которую он бы исполнял. Вероятно, из-за искренности и доброты. Краско уверен, что все дело в артистизме, натуре и природном даровании его давнего друга и коллеги.

В официальном сообщении драмтеатра имени Комиссаржевской сообщили, что время и дату прощания уточнят в отдельном сообщении. Вся информация по поводу церемонии будет доведена позднее. В пресс-службе также заявили, что театр скорбит вместе с семьей покойного актера. Соколов бы истинным профессионалом своего дела, добрым и очень открытым человеком, поражавшим своей интеллигентностью, говорится в сообщении.

Ранее "Утро" писало о смерти народного артиста Бориса Невзорова, который умер в 72 года из-за последствий коронавирусной инфекции.

Источник: Драматический театр имени Комиссаржевской ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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