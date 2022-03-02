Актриса рассказала о непростых отношениях с начальством

Актриса Татьяна Васильева известна своим непростым характером и прямолинейностью. Причем она не церемонится не только с бывшими мужьями. Коллеги и даже начальство также часто попадают под удар знаменитости.

Так, актриса призналась, что вслух "иногда желает смерти режиссеру" и говорит, что он "должен сдохнуть сейчас". При этом она продолжает работу с этим человеком.

Татьяна Васильева является не только прямолинейным, но и довольно простым человеком. Советская звезда призналась, что часто ездит на метро, и ее это абсолютно не смущает. Актриса добавила, что ей скорее было бы стыдно ездить на брендовой машине, в то время как ее коллеги садятся в простой автомобиль, или же когда костюмер завязывает ей шнурки. По словам Васильевой, такому отношению к людям ее научила мама.

На данный момент Татьяна Григорьевна не снимается в кино, однако ее карьера продолжается в театре. Актриса постоянно отыгрывает в спектаклях и испытывает волнение перед премьерами. Советская звезда отметила, что сейчас из-за сердца ей нельзя сильно нервничать, поэтому эмоции приходят сами по себе. Васильева подытожила, что чувственность не получается репетировать, можно лишь представлять трагические моменты своей жизни, чтобы заплакать.

Ранее актриса рассказала, для чего побрилась налысо. По ее словам, такая стрижка облегчает жизнь.