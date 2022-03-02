Открытое черное платье демонстрирует бюстгальтер певицы

Певица Слава в своем Instagram поздравила подписчиков с первым днем весны весьма и выложила весьма откровенную фотографию. На снимке исполнительница позирует в откровенном черном платье, вырез которого настолько глубокий, что демонстрирует бюстгальтер девушки. Лицо Славы прикрыто вуалью, а дополняет роскошный образ красная помада.

Поклонники восхитились фотографией и оставили певице множество приятных комментариев:

"Несравненная, очаровательная Слава – с началом весны вас", "Невозможно хороша", "Какая вы красивая, а главное – настоящая", "Слава крутая тетка"

Ранее певица Слава выложила пост, в котором поделилась своим мнением касательно событий на Украине. Она призвала президентов договориться между собой, а подписчикам посоветовала изливать гнев на тех, кто является причиной конфликта – исполнительница считает, что это Америка, Великобритания и Европа. Многие поклонники поддержали мнение певицы.

Напомним, что в Киеве сейчас находится Татьяна Лазарева. Она приехала в город по делам, но теперь не имеет возможности выехать оттуда в связи со спецоперацией. Телеведущая в прямых эфирах рассказывает подписчикам об остановке в городе. Так, Лазарева находится в гостинице, и несмотря на воздушные тревоги еще ни разу не спустилась в бомбоубежище.