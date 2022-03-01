Актриса напомнила, что в свои 36 даст прикурить и дамам помоложе

Звезда "Папиных дочек" Мирослава Карпович показала во всех прелестях свое тело, опубликовав пост с объемным текстом. В нем актриса порассуждала о боевых действиях, Боге и героях.

Мирослава отказалась от празднования дня рождения, хотя и продемонстрировала поклонникам свою невероятную красоту – сфотографировалась так, что свет пал на ее выглядывающий из-под майки бюст.

Поклонников печальный пост звезды не смутил, равно как и ее нежелание справлять 36 лет. Поздравления посыпались снегом на голову – у фанатов не было повода обделить вниманием свою фаворитку.

Напомним, последний год звезда встречалась с Павлом Прилучным. Пара пыталась спрятаться подальше от глаз поклонников и журналистов, но слухи все равно муссировались. Затем они постепенно приняли ситуацию и стали уже менее активно играть в партизан. А феврале уже пошли слухи, что Прилучный расстался с Мирославой – чувства остыли, хотя все начиналось с бурного романа.

Любопытно: и у Карпович, и у Агаты Муцениеце – бывшей жены Павла – день рождения 1 марта. И обе отказались от празднования из-за ситуации на Украине. Мирослава вообще посвятила день своим воспоминаниям о том, как общалась с ветеранами, прошедшими Великую Отечественную войну.

А когда-то Мирослава была просто на седьмом небе от счастья: считала, что ее избранник – вне всякой конкуренции. Звезда "Папиных дочек" не скрывала восторг от своего возлюбленного, хотя довольно долго хранила интригу и не рассказывала о личном счастье налево и направо. Тогда Павел постоянно делал ей сюрпризы и не давал соскучиться.