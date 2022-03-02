После страшного удара по здоровью Проклова прячется от поклонников

После страшного удара по здоровью Проклова прячется от поклонников
Елена Проклова. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Актриса переселилась в свой особняк в Сочи

Недавно стало известно, что актриса Елена Проклова перенесла инсульт. Она находилась в реанимации в тяжелом состоянии, однако врачи быстро смогли вылечить пациентку. Теперь выяснилось, что советская звезда покинула Москву и переселилась в Сочи, где у нее есть особняк. 

Актриса продолжает восстанавливаться после тяжелой болезни. В Краснодарском крае они вместе с бывшим мужем, Андреем Тришиным, построили дом, куда и переехала Елена Проклова. До осени она не планирует появляться на сцене. Артистка поделилась, что выписалась из больницы месяц назад, и теперь наслаждается покоем и спокойствием в Сочи. Проклова также отметила, что первый раз в жизни по-настоящему отдыхает. 

К жизни на два дома актриса уже привыкла. Она сообщила, что из-за работы ей часто приходилось жить сначала в Москве, а потом в Сочи. По ее словам, ей нравится быть везде, и всю жизнь Проклова проводила в гостиницах и поездках. 

Напомним, что врач-невропатолог говорил о том, что шансы Елены Прокловой восстановиться после болезни достаточно высокие. Специалист заявил, что процесс реабилитации займет примерно три месяца. Инсульт не может пройти бесследно, однако у актрисы есть шанс восстановиться на 95%, так как главные функции ее организма не пострадали. 

Источник: Woman.ru ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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