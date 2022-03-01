Местные СМИ заявили о болезни певицы

Европейские города один за другим отказываются от сотрудничества со звездами из России. Теперь с подобным заявлением выступил и миланский оперный театр La Scala. В его мартовских спектаклях должна была участвовать российская оперная дива Анна Нетребко, однако стало известно, что из выступлений ее исключили.

Итальянские СМИ заявили, что певица не сможет присутствовать из-за болезни, и что она должна будет выплатить неустойку. Сама Нетребко эту информацию опровергла в своем Instagram. В сторис оперная дива опубликовала скрин из итальянского издания и написала, что она здорова, но не приедет, и что информация, представления там, неправдивая.

Спектакли в театре La Scala состоятся 9, 12, 16 и 19 марта. Помимо Нетребко, на репетиции не пришел и ее муж Юсиф Эйвазов.

Театр La Scala также отстранил от участия в опере "Пиковая дама" дирижера Валерия Гергиева. Помимо этого, его уволили из Мюнхенского филармонического оркестра, где он занимал руководящую должность с 2015 года. Такое решение было принято в связи с тем, что Гергиев не высказался против действий России на Донбассе.