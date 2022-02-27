Решение политизировано и никаких последствий не возымеет, уверены жители страны

Первый канал вместе с ВГТРК и Радио дом "Останкино" приняли накануне решение о приостановке членства в Европейском вещательном доме – соответствующие меры приняты в качестве ответа на отстранение РФ от участия в "Евровидении-2022". Российское телевидение расценивает меры коллег из EBU как "политическое жертвоприношение в музыкальном мире", который всегда держался вне политики.

Однако, говорится в сообщении, подобное решение нельзя назвать беспрецедентным – шесть лет назад победу на "Евровидении" одержала песня "1944", которая фактически была политическим манифестом. Спустя пару лет дисквалифицировали Белоруссию, также ссылаясь на политику.

Заявление подписано генеральным директором Первого канала Константином Эрнстом, гендиром ВГТРК Олегом Добродеевым и главой музыкального телерадиоцентра РФ Ириной Герасимовой.

В то же время, простые жители России весьма эмоционально отреагировали на ситуацию вокруг музыкального конкурса.

"Евровидение – европейское дно", "Хоть не придется смотреть соревнования с поющими трансами", "Полностью согласен с этим решением. Жду, что нас выкинут из Европарламента и прочих ЕСПЧ", "Кстати, а чего они в знак солидарности с Украиной не отменят все зрелищные и спортивные мероприятия? Не хорошо как-то", "Да, пожалуйста. Деньги за вещание не получите только. Да и интереса никакого нет. Раздадите баллы по национальному признаку и по домам разойдетесь", – пишут в комментариях читатели РИА "Новости".

Ранее мы рассказывали, какими санкционными мерами Европа решила обложить Россию в ответ на решение о проведении спецоперации на территории Украины. Кстати, в Нью-Йорке приняли решение об отмене концерта дирижера Валерия Гергиева и пианиста Дениса Мацуева.