Артисту кино и дубляжа было 50 лет

Стало известно о смерти Сергея Дьячкова, актера кино, театра и дубляжа. Об этом в социальных сетях сообщили его близкие родственники, коллеги и друзья. Он скончался в Санкт-Петербурге 2 марта, предположительной причиной смерти стали осложнения, связанные с сердцем после коронавируса.

Места и дата похорон пока неизвестны, о них будет сказано позднее.

Сергей Дьячков занимался довольно разнообразной деятельностью в сфере кино. Он известен по ролям в таких фильмах и сериалах, как "Тайны следствия", "Бандитский Петербург", "Морской узел" и "Убойная сила". Все эти картины являются в России достаточно популярными.

Помимо съемок в кино, артист занимался дубляжом. Многие дети даже не догадываются о том, что знают голос Сергея Дьячкова. Дело в том, что именно он озвучивал суриката Тимона из всемирно известной картины "Король Лев". Голос Джонни Деппа из третьей части "Пиратов Карибского моря" также принадлежит ему.

Еще он озвучивал персонажей из таких популярных проектов, как "Медальон", "Вокруг света за 80 дней" и "Стражи Галактики".

На этом деятельность Дьячкова не заканчивалась. Покойный артист играл в театре. Последние годы он состоял в труппе театра "Русская антреприза" в городе Санкт-Петербург.

Недавно сообщили о смерти актера из фильма "Бригада" Андрея Нагорнова.