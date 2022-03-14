"Поле чудес" и "Голос" могут закрыть навсегда из-за ситуации на Украине

"Поле чудес" и "Голос" могут закрыть навсегда из-за ситуации на Украине
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Окончательного решения телевизионщики еще не приняли

Известные развлекательные телепередачи на Первом могут не показывать даже после окончания операции российских войск на Украине. Причиной может послужить решение владельцев лицензий на программы. 

Напомним, сейчас развлекательный сегмент ТВ-программ главных телеканалов страны стоит на паузе – значительную часть эфира занимают политические ток-шоу и новости, посвященные происходящему на украинской территории. 

Как сообщают источники анонимных телеграм-каналов, даже после стабилизации ситуации передачи "Поле чудес" и "Голос" могут снять с производства. Владельцы лицензий на выпуски шоу грозят, что могут аннулировать разрешение – съемки программ вести можно, однако их выход в эфир будет грозить многомиллионными судебными исками. Иностранные производители могут пойти на такое решение в свете массового ухода западных компаний с российского рынка. 

К слову, в январе 2022 года "Поле чудес" перезапустили. Первый канал не стал продлевать многолетний контракт с "ВИДом", сославшись на неприемлемые условия. Вместо этого российским телевизионщикам удалось договориться с американской телекомпанией, которой изначально принадлежат права на шоу.

"Голос" в России также является адаптацией голландской программы "The Voice of Holland". 

Источник: Telegram • Требует проверки
Роман ИГНАТОВ
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