Певица совсем перестала следить за фигурой

Певица Анастасия одно время пользовалась большой популярностью у аудитории. Поклонники сравнивали ее с Аллой Пугачевой и называли преемницей Примадонны за выдающийся талант. Внешность исполнительницы также была яркой – певицу любили за рыжие волосы и пышные формы.

Теперь представшая в эфире канала "Россия 1" Анастасия удивила поклонников в плохом смысле этого слова. С возрастом 56-летняя исполнительница совсем перестала следить за собой и запустила свой внешний вид, отмечают зрители. Кадр из передачи "Когда все дома" имеется в распоряжении издания "Комсомольская правда".

Впрочем, сама певица своей внешностью довольна.

"Я и сейчас ничего! В прошлое нельзя оборачиваться, надо просто быть собой", – заявила Анастасия.

За артистку заступился и ее бывший муж, Владимир Зудин. Он обратил внимание на большое количество комментариев о плохом виде Анастасии и отметил, что невозможно с годами выглядеть моложе. Мужчина добавил, что 30 лет назад все были стройнее и выглядели лучше. Главное, что вокальные данные остались прежними, подытожил Зудин.

К слову, о Примадонне. Недавно стало известно, от каких болезней она уехала лечиться в Израиль. Оказывается, у Пугачевой имеются проблемы с ногами и сосудами, а ранее певица пыталась избавиться от диабета.