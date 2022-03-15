Телеведущий прокомментировал сообщения, прозвучавшие в рядах его коллег

Известный российский журналист Сергей Брилев заявил, комментируя появившуюся в медиа информацию о возможном увольнении с ВГТРК, что новость не соответствует действительности.

Сергей в комментарии для коллег указал, что буквально несколько часов назад до разговора со СМИ, решившими позвонить ему насчет этой темы, находился в эфире "России 24", а до этого был в командировках – летал в Армению, Эмираты и Бразилию. Брилев продолжает заниматься освещением ситуации вокруг украинского кризиса и давно в отъезде. Фактически вместе с командой он работает в настоящее время над двумя документальными картинами и ни о каком увольнении не думает.

Как отмечает источник, изначально о возможном увольнении Сергея высказался журналист Роман Супер. Бывший корреспондент РБК сослался на собственные инсайды и сообщил, что располагает информацией о предстоящем уходе Сергея от коллег телеведущего по ВГТРК, заявив, что это вовсе не его персональное мнение.

"Ну, как я физически могу уйти?" – вопрошает в ответ журналист.



Брилева можно назвать одним из наиболее популярных отечественных телеведущих. В 2018 году он выступал в качестве официального комментатора на инаугурации президента Российской Федерации Владимира Путина. Вместе с тем назначен членом Российского совета по международным делам, соучредитель организации – министерство иностранных дел под председательством главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова.

По информации "Газета.ru", у Брилева имеется гражданство Великобритании. Он также имеет в собственности недвижимость, которая находится в Лондоне.

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