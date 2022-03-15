"Меня колотит": мама Бузовой высказалась о бывшем избраннике дочери

"Меня колотит": мама Бузовой высказалась о бывшем избраннике дочери
Ольга Бузова. Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
Женщина не может вспомнить экс-зятя добрым словом

Мама звезды телепроекта "Дом-2" Ольги Бузовой Ирина рассказала телеведущей Лере Кудрявцевой о своих отношениях с бывшим зятем, известным футболистом Дмитрием Тарасовым. Женщина призналась, что экс-возлюбленного своей дорогой дочери вспоминает с явной опаской – считает, что теперь нельзя из той истории вытащить ничего хорошего.

Ирина Александровна рассказала в эфире телепрограммы "Секрет на миллион" на НТВ, что теперь отношения с бывшим избранником наследницы на совершенно ином уровене. А ведь когда-то все казалось таким теплым и домашнием. Тарасов даже называл родительницу своей дамы мамой.

"Меня Димка называл мамулей. А теперь меня колотит от этого слова", – призналась женщина.

Хотя героиня выпуска старается не жить в неприятных воспоминаниях. Пытается отпустить ситуацию и забыть то, что невозможно изменить. 

Ольга прожила вместе с Дмитрием Тарасовым практически четыре года. Союз казался всем безоблачным и счастливым. И тут внезапно произошел громкий скандал. Звездный футболист решил выгнать свою избранницу из стен родного дома, лишил автомобиля, который когда-то подарил. 

Как Ирину будет называть новый избранник Ольги Бузовой, теперь покажет только время. Впрочем, все надеются на добрые и теплые отношения.

Гораздо больше повезло матери музыкального исполнителя Сергея Лазарева – Валентина вспомнила, как сын ей сообщил, что та в скором времени станет бабушкой. Женщина все ждала, когда Сережа станет отцом. И дождалась: вспоминает новость о внуке с огромным счастьем в глазах.

Недавно стало известно, что Ольга покинула родную Россию. Сейчас звезда отдыхает в Эмиратах и выкладывает новые посты. Бузова признается, что хочет еще позагорать на море и поваляться на песке.

Источник: НТВ ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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