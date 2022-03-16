Данилко раскрыл причину отъезда из России знаменитостей

После начала спецоперации РФ на Украине многие звезды шоу-бизнеса уехали из страны. Большая часть из них заявила, что покинула территорию России в связи с отпуском. Свое мнение по этому поводу высказал Андрей Данилко, которого все знают как Верку Сердючку.

Певец отметил, что звезды уезжают по нескольким причинам. Одни боятся, а другие действительно запланировали отдых. В частности, Данилко привел в пример Максима Галкина. По его словам, ведущий с семьей уехал в Израиль, потому что давно собирался. Более того, певец подчеркнул, что работы в России у Галкина сейчас практически нет, так как им отказали во множестве рекламных контрактов.

Данилко охарактеризовал поведение артистов фразой "и нашим, и вашим, давайте вместе спляшем". Он подчеркнул, что многие звезды действительно бояться оставаться в России из-за своих непопулярных взглядов, и именно по этой причине покинули ее территорию.

Ранее стало известно о том, что дети Галкина и Пугачевой не вернулись к началу учебных занятий. Примадонна заявляла, что их поездка в Израиль связана с каникулами в школе у двойняшек. Однако теперь выяснилось, что занятия в гимназии, где учатся Лиза и Гарри, начались еще 14 марта. Руководство не располагает информацией о том, когда звездные дети возобновят посещение уроков.