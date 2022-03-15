Сотрудники Первого канала объяснили выходку редактора ее психическим состоянием

Сотрудники Первого канала объяснили выходку редактора ее психическим состоянием
Кадр youtube.com
Коллектив списал все на усталость и перенапряжение женщины на работе

Из-за текущей ситуации на Украине редактор Первого канала Марина Овсянникова испытывала сильное чувство стресса и была "сломленной", сообщили журналистам анонимные сотрудники медиахолдинга. Коллеги попавшей в скандал редактора Первого утверждают, что у той в один момент просто сдала нервная система. Поэтому Марина ворвалась в прямой эфир и начала размахивать плакатом за спиной телеведущей Екатерины Андреевой во время вещания телепрограммы "Время".

Один из сотрудников Первого канала заявил, что подготовка материалов к новостным телепрограммам – довольно энергозатратное и нервное дело, которое давит на психику из-за происходящих на Украине событий. Ведущие средства массовой информации посылают корреспондентов в горячие точки. Овсянникова ходила подавленной в последние дни. Коллектив списывал это на усталость с недосыпом.

"Мы, ее коллеги, считаем, что у Марины сдали нервы, – рассказали в Первом журналистам.

Диктор Центрального телевидения Евгений Кочергин уже заявил, что гендир Первого канала Константин Эрнст обязан уволить сотрудницу за ее выходку – телеведущий уверен, что та умышленно пыталась нанести вред коллегам и подставила Россию. Ситуацию прокомментировали и в администрации президента России – официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал демарш сотрудницы Первого канала хулиганством. В отношении редактора СК начал доследственную проверку.

Напомним, 14 марта в эфире Первого канала Марина появилась за спиной ведущей с антивоенным плакатом на пару секунд. Позднее ее задержали и доставили в отдел полиции в "Останкино".

Ранее сообщалось об увольнении трех известных российских журналистов с российского телевидения. Так, ведущая телепрограммы "Сегодня" Лилия Гильдеева написала заявление об увольнении, находясь в отпуске.

Источник: NEWS.ru ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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