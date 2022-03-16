Поклонники восхитились внешностью певицы без макияжа

Ольга Бузова недавно покинула Россию и улетела на отдых в Объединенные Арабские Эмираты. Певица известна своей любовью к созданию контента в социальных сетях. Раньше ее основным блогом был Instagram, однако после его блокировки на территории РФ ведущая начала активно осваивать Telegram.

В мессенджере не получается записывать видео, используя фильтры и маски, к которым так привыкли звезды. Однако Бузову этот факт совсем не остановил и не испугал. Ведущая предстала перед поклонниками с естественным лицом без макияжа и показала свой номер и шикарный вид из окна. Также на кадрах невооруженным глазом видно, что знаменитость не надела бюстгальтер, передает "Пятый канал".

"Там в области груди что-то прыгает", – отметил один из подписчиков.

Поклонники оценили и шикарные пейзажи из окна, и естественный вид Бузовой.

"Оль, без фильтров в сто раз лучше", "Красивое, живое, естественное лицо", "Какая красота. Вот это вид из окна", "Это рай", "Красотка и без фильтров"

Ранее мать Ольги Бузовой высказалась о бывшем муже своей дочери. Ирина Александровна поделилась, что Дмитрий Тарасов раньше называл ее "мамулей", а теперь отношения с экс-избранником певицы находятся на совершенно другом уровне. Несмотря на то, что брак пары выглядел для всех счастливым, в реальности это оказалось совсем не так.