"Крабовое пятно": известная певица врезала покинувшей Россию Собчак

"Крабовое пятно": известная певица врезала покинувшей Россию Собчак
Ксения Собчак .Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Артистка призвала россиян забыть о журналистке

После блокировки Instagram многие стали осваивать мессенджер Telegram. Данная социальная сеть позволяет намного оперативнее делиться с подписчиками новостями. Этой функцией уже активно пользуются звезды шоу-бизнеса. В частности, Ольга Кормухина любит выкладывать в свой канал рассуждения на актуальные темы. 

Певица не пренебрегает и политической повесткой. Причем тех звезд, которые не разделяют ее мнение, она довольно жестко осаживает. Именно это и произошло по отношению к Ксении Собчак. 

Известно, что журналистка, покинувшая Россию, также ведет свой канал в Telegram. Когда Кормухина увидела очередную новость про высказывания Собчак, она не выдержала и довольно резко высказалась в ее адрес. 

"Хватит уже пиарить это крабовое пятно", – возмутилась певица. 

Высказывание, скорее всего, связано с крабовым бизнесом, в который несколько лет назад неудачно вложилась Собчак. Певица также добавила, что о журналистке нужно уже просто забыть. 

Многие подписчики Кормухиной разделили ее мнение касательно Собчак. 

"Согласна, кого интересует ее мнение", "Забыли! Легко", "Да, действительно, хватит говорить и писать! Зачем?", "Не люблю эту женщину.  Очень она скользкая"

Напомним, Собчак заподозрили в эмиграции после того, как она покинула Россию и уехала в Израиль. Сама журналистка слухи опровергла и сообщила, что никаких гражданств, кроме российского, у нее нет, и что в ближайшее время она планирует вернуться на родину. 

Источник: telegram ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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