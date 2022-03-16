Артистка призвала россиян забыть о журналистке

После блокировки Instagram многие стали осваивать мессенджер Telegram. Данная социальная сеть позволяет намного оперативнее делиться с подписчиками новостями. Этой функцией уже активно пользуются звезды шоу-бизнеса. В частности, Ольга Кормухина любит выкладывать в свой канал рассуждения на актуальные темы.

Певица не пренебрегает и политической повесткой. Причем тех звезд, которые не разделяют ее мнение, она довольно жестко осаживает. Именно это и произошло по отношению к Ксении Собчак.

Известно, что журналистка, покинувшая Россию, также ведет свой канал в Telegram. Когда Кормухина увидела очередную новость про высказывания Собчак, она не выдержала и довольно резко высказалась в ее адрес.

"Хватит уже пиарить это крабовое пятно", – возмутилась певица.

Высказывание, скорее всего, связано с крабовым бизнесом, в который несколько лет назад неудачно вложилась Собчак. Певица также добавила, что о журналистке нужно уже просто забыть.

Многие подписчики Кормухиной разделили ее мнение касательно Собчак.

"Согласна, кого интересует ее мнение", "Забыли! Легко", "Да, действительно, хватит говорить и писать! Зачем?", "Не люблю эту женщину. Очень она скользкая"

Напомним, Собчак заподозрили в эмиграции после того, как она покинула Россию и уехала в Израиль. Сама журналистка слухи опровергла и сообщила, что никаких гражданств, кроме российского, у нее нет, и что в ближайшее время она планирует вернуться на родину.