Пара давно подстраховалась на "черный день"

Алла Пугачева успела за годы своей творческой деятельности накопить весьма неплохую сумму – на счетах артистки оседают "кругляшки", однако хранит она их вовсе не в швейцарских банках.

Близкие и знакомые утверждают, что накопления, которые росли десятки лет Аллы, якобы хранятся в офшорных счетах. Какие конкретно страны – догадаться трудно. Примадонну трудно упрекнуть в глупости и болтливости, хотя подмосковный замок в деревне Грязь говорит о том, насколько обеспечены его обитатели. Но ходят слухи, что Пугачева уже давно выбрала одну из стран из списка оффшорных юрисдикций, а кое-что перевела в европейские банки.

По некоторым данным, несколько лет назад Примадонна решила перепроверить и навести порядок в собственных счетах, сделав распоряжения на всякий случай – касались они ее наследника.

Близкие уверяют, что нынешний супруг Аллы Максим Галкин переводит гонорары на счет в израильском банке Мизрахи-Тфахот. Этот банк – старейшее учреждение, работающее почти сто лет. Считается в Израиле крупнейшим кредитором по размеру активов.

Никто не может сказать, какова сумма звездной пары, отложенная на "черный день". Друзья же считают, что Алла и Максим скопили сотни миллионов долларов. Выяснить точно это невозможно. Да и точно узнать, где те находятся, тоже затруднительно. Не то на Кипре, не то в Израиле.

А недавно риэлторы оценили дом Примадонны в деревне Грязь минимум в 10 миллионов долларов. Ежемесячное обслуживание замка обходится примерно в восемь тысяч в американской валюте. Речь идет о шестиэтажном строении с кинотеатром, подземным гаражом и амфитеатром.