Певица является жительницей Евросоюза

Лобода, которая всем известна как украинская певица, таковой уже не является. Оказывается, звезда отказалась от паспорта Украины в пользуРеспублики Мальта. Теперь она является жительницей Евросоюза, да и гонорары Лобода последнее время требовала в евро. Об этом сообщил музыкальный продюсер Кирилл Чибисов.

Мужчина заявил, что певица давно уже консолидировала свои средства на Мальте.

"Зачем тут слезы лить и цирк устраивать?" –

добавил продюсер с намеком на то, что на самом деле украинские звезды сейчас далеко не бедствуют. На их счетах лежат миллионы долларов, которые они заработали за последние пять "жирных" лет, передает РИА ФАН.

Кирилл Чибисов подытожил, что слезы, которые знаменитости из Украины сейчас льют по своей стране – заказные, и на самом деле они все разлетелись по популярным дорогим курортам и отдыхают.

"Никто не сидит в Киеве", – подытожил музыкальный продюсер.

Напомним, что недавно стало известно о еще одном гражданстве у детей Галкина и Пугачева. Эту информацию подтвердил юрист пары Семен Погосян. По его словам, звездные близнецы имеют гражданство Кипра, как и их родители. В свое время они приобрели там недвижимость, что позволило сначала Пугачевой и Галкину обзавестись местными паспортами, а спустя время и их детям.