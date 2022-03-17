Артистку "сдал" ее давний знакомый

Российские звезды продолжают неожиданно всплывать по миру где-то за пределами родной страны – многие уезжают из РФ после объявления о проведении спецоперации на Украине. В число тех, кто находится за рубежом, оказалась и певица Кристина Орбакайте.

Артистка уже довольно давно находится в Соединенных Штатах, о чем любезно сообщил журналистам ее давний коллега Авраам Руссо. Хотя исполнитель признался, что последние дни с Кристиной не общался. Певец не желает обсуждать ни с кем происходящие сейчас события. Однако сообщил, что Кристина улетела в Америку.

Руссо добавил, что не интересуется мнением коллег на счет специальной операции – ему нет до их позиции никакого дела. Однако не желает никому ничего плохого – может помолиться и за Орбакайте, и за остальных.

"Моя мама тоже в Москве, ей за 90, больше нее за нас никто не молится", – высказался Авраам.



Сам Руссо заявил, что теперь жить на две страны стало сложновато. Не столько из-за времени в пути, сколько из-за выросших до небес цен на билеты. А ведь с концертами сейчас полная беда. Но исполнитель хитов готов даже плавать в Штаты и обратно на корабле. Ведь у него там тоже есть дом – у артиста имеется и российское, и американское гражданство.

Авраам считает, что "отпуск", о котором заявляют многие звезды, используется лишь в качестве предлога для бегства из России – артисты попросту умывают руки и не хотят поступаться собственной зоной комфорта. Руссо прилетел в Москву еще в конце февраля, когда его пытались отговорить от возвращения в Россию. А оказалось так, что сбежали те, кто кричал о готовности уже завтра выступать в Донбассе.

"Все сбежали, как собаки. Сбежали первые, чтобы сделать паспорта", – считает музыкант.

Недавно выяснилось, что еще 20 лет назад Кристина получила паспорт гражданина Литвы.