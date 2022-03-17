Не США: стало известно о втором гражданстве Орбакайте

Не США: стало известно о втором гражданстве Орбакайте
Кристина Орбакайте. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Певица получила зарубежный паспорт еще 20 лет назад

Последние несколько недель разговоры вокруг звезд шоу-бизнеса не угасают. Дело в том, что в связи со спецоперацией России на Украине многие знаменитости решили покинуть страну. Несмотря на то, что большая часть из них официальной причиной отъезда называют отпуск, почти каждой из селебрити в Сети присуждают наличие другого гражданства. Впрочем, у некоторых оно действительно есть. 

Только недавно выяснилось, что дети Пугачевой и Галкина имеют кипрские паспорта, а теперь всплыла информация о двойном гражданстве старшей дочери Примадонны Кристины Орбакайте. Оказывается, певица еще 20 лет назад получила паспорт Литвы. 

Для этого ей не пришлось покупать там имущество или выполнять другие сложные махинации. В случае Орбакайте все было намного проще: ее бабушка была литовкой, и благодаря этому певица без туда получила в посольстве Литвы местный паспорт. Несмотря на это, на данный момент артистка вместе со своей семьей находится не в Европе, а в Америке. 

Напомним, что украинская певица Лобода и вовсе сменила гражданство. Она отказалась от паспорта Незалежной в пользу Республики Мальта. Более того, на европейском счету у певицы находится огромное количество средств, так что звезда далеко не бедствует. 

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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