Певица получила зарубежный паспорт еще 20 лет назад

Последние несколько недель разговоры вокруг звезд шоу-бизнеса не угасают. Дело в том, что в связи со спецоперацией России на Украине многие знаменитости решили покинуть страну. Несмотря на то, что большая часть из них официальной причиной отъезда называют отпуск, почти каждой из селебрити в Сети присуждают наличие другого гражданства. Впрочем, у некоторых оно действительно есть.

Только недавно выяснилось, что дети Пугачевой и Галкина имеют кипрские паспорта, а теперь всплыла информация о двойном гражданстве старшей дочери Примадонны Кристины Орбакайте. Оказывается, певица еще 20 лет назад получила паспорт Литвы.

Для этого ей не пришлось покупать там имущество или выполнять другие сложные махинации. В случае Орбакайте все было намного проще: ее бабушка была литовкой, и благодаря этому певица без туда получила в посольстве Литвы местный паспорт. Несмотря на это, на данный момент артистка вместе со своей семьей находится не в Европе, а в Америке.

Напомним, что украинская певица Лобода и вовсе сменила гражданство. Она отказалась от паспорта Незалежной в пользу Республики Мальта. Более того, на европейском счету у певицы находится огромное количество средств, так что звезда далеко не бедствует.