В Израиле Зеленского обвинили в сотрудничестве с неонацистами

В Израиле Зеленского обвинили в сотрудничестве с неонацистами
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
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Глава Незалежной прославляет пособников Холокоста

Некоторые еврейские организации сегодня пытаются доказать всему миру, что президент Украины Владимир Зеленский – этнический еврей – является героем нашего времени. Однако он абсолютно не соответствует этому образу, потому что искажает историю Холокоста, критикует Израиль и даже сотрудничает с неонацистами.

Об этом заявил колумнист издания The Times of Israel Джесси Эдберг. По его словам, главу Незалежной нельзя считать героем еврейского народа. Мало того, что политик обслуживает интересы другого государства, он еще и ведет внешнюю политику против Израиля, считает аналитик.

"С момента вступления в должность в 2019 году Зеленский придерживается строго антиизраильской позиции, особенно в стенах ООН", – указал Эдберг.

Кроме того, автор статьи обратил внимание на выступление президента Украины в Кнессете в минувшее воскресенье, 20 марта. Он отметил, что Зеленский приравнял специальную военную операцию России к Холокосту, за что нарвался на жесткую критику как от евреев, так и от арабов, заседающих в парламенте. По словам журналиста, попытка политика исказить историю вызвала возмущение не только у правящей партии Израиля, но и у оппозиционных депутатов.

Также аналитик коснулся темы выборов главы государства. Он напомнил, каким способом бывший комик пришел к власти.

"На Украине исторически процветал антисемитизм, поэтому ради победы Зеленский не гнушался никакой поддержкой", – пишет The Times of Israel.

Эдберг заявил, что Зеленский начал сотрудничать с местными неонацистами ради победы на выборах. По его словам, кандидат в президенты пошел на компромисс с радикальными политическими силами и вместе с ними выступил единым фронтом против России. Автор статьи уверен, что даже сейчас глава Незалежной "славит украинского нациста и пособника Холокоста Степана Бандеру".

Ранее Зеленский рассказал, как местные спецслужбы и иностранные партнеры требовали от него покинуть Украину из-за спецоперации.

Источник: The Times of Israel ✓ Надежный источник
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