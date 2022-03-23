Британские инструкторы научат ВСУ сбивать самолеты ВС РФ - Times

Британские инструкторы научат ВСУ сбивать самолеты ВС РФ - Times
Фото: Matt Cetti-Roberts/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
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Британские инструкторы учат украинских военных управлять ПЗРК Starstreak. По информации The Times, секретная учебная база организована на территории Восточной Европы. На инструктаж и тренировку требуется несколько недель, зато потом "русские узнают плохие новости", пишет англоязычное издание.

Отмечается, что Starstreak – это британский аналог американского ПЗРК Stinger, "только лучше". После выстрела британская ракета разделяется на три поражающих элемента из вольфрама. Наведение их на цель координируется с земли с помощью лазера. Дальность действия составляет до 7 км, и при поражении они наносят "невосполнимый ущерб" низколетящим самолетам и вертолетам противника, сообщает издание.

"Русские задумаются, стоит ли забираться в кабины своих самолетов, когда британцы научат украинцев пускать ракеты Starstreak",

– заявил координатор программы, командующий ПВО британских сухопутных войск полковник Грэм Тейлор.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные страны не пытаются повлиять на украинские власти с тем, чтобы ВСУ и нацбаты прекратили использовать мирных жителей Украины в качестве живого щита. Москве также стало известно о поощрении Киевом интернет-терроризма, передает телеканал "360".

О том, как украинцы воюют против ВС РФ западным оружием, ранее рассказали российские летчики.

Источник: The Times ✓ Надежный источник
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