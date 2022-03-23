Bloomberg узнал о секретом соглашении между Евросоюзом и Украиной

Bloomberg узнал о секретом соглашении между Евросоюзом и Украиной
Фото: Frank Rumpenhorst/dpa/www.globallookpress.com
Сделка Брюсселя и Киева заключена на один год

После начала специальной военной операции, направленной на спасение мирных жителей независимых республик Донбасса, стало очевидно, что многие западные политики не просто не заинтересованы в поддержке Украины, они, принимая необоснованные решения, умудряются делать все возможное для того, чтобы кризисная ситуация не разрешилась.

И речь здесь идет не столько о санкционной войне, развязанной Западом против нашей страны, ведь очевидно, что ответственность за конфликт Москвы и Киева несут зарубежные советники президента Владимира Зеленского, многие годы настраивающие Незалежную против нашей страны. Похоже, они решили идти до конца.

Западные страны продолжают пичкать Украину не самым качественным, но все-таки вооружением, хотя уже стоило бы начать серьезный диалог о гарантиях безопасности. Вместо этого Евросоюз принимает очередное недальновидное решение.

Как передает РИА Новости, о секретном соглашении между Киевом и Брюсселем стало известно американскому агентству Bloomberg. Анонимные источники издания выяснили, что ЕС согласился на передачу Незалежной секретной информации. 

Политическое руководство Евросоюза проинформировало постоянных представителей членов организации о новом договоре с Украиной во вторник, 22 марта. Сообщается, что сделка Брюсселя и Киева рассчитана минимум на год. Она предполагает, в том числе, передачу спутниковых фотографий.

Видимо, постоянные мольбы главы Незалежной все-таки оказали эффект на Евросоюз, чего, кстати, не скажешь об Израиле. Там Зеленского уже обвинили в сотрудничестве с неонацистами.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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