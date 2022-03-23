В Москве предостерегли Варшаву от опрометчивого шага и напомнили про ракеты "Кинжал" и "Искандер-М"

Варшава идеей направить миротворцев НАТО на Западную Украины преследует лишь одну цель: не допустить выхода ВС России в ходе спецоперации по защите ДНР и ЛНР на украино-польскую границу. На сегодняшний день это главный канал поставок иностранного вооружения в Незалежную. При неблагоприятном сценарии войска Польши могут на себе почувствовать силу российских "Калибров" и "Кинжалов".

С таким прогнозом выступил военный эксперт, главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, комментируя свежую новость о том, что Варшава объявила о высылке из страны 40 наших дипломатов. По его мнению, данный демарш может обозначать реальный замысел на введение польских войск в соборную под предлогом защиты своей границы.

Для Москвы это будет означать одно – включение Варшавы в спецоперацию ВС РФ третьей стороной, считает специалист. Причем поляки, установив контроль над западными регионами Незалежной, могут превратить их в вариант сирийского Идлиба, т.е. базу для террористов.

Варшаве сейчас для осуществления своего прожекта необходим мандат НАТО, что в теории должно защитить польский контингент от вероятных превентивных ракетных ударов российской армии.

"Однако они последуют автоматически, о чем не следует забывать", – указал эксперт в своем телеграм-канале.

Коротченко не исключил сценария с передачей польским войскам "американского тактического ядерного оружия, складированного в Европе". В таком случае ввод войск на Украину обернется для Польши знакомством с ракетными комплексами "Кинжал" и "Искандер-М", резюмировал он.

Напомним, ранее сегодня в рамках спецоперации ВС России по демилитаризации и денацификации Украины по военным объектам ВСУ был нанесен удар комплекса "Бастион" из Крыма.

