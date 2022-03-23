Из Польши высылают 40 российских дипломатов - СМИ

Из Польши высылают 40 российских дипломатов - СМИ
Фото: Giuseppe Fama / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Сотрудников дипмиссии обвиняют в шпионаже

Из Польши будут высланы почти 40 российских дипломатов. Об этом утром 23 марта сообщает местное издание Onet со ссылкой на источники в правительстве. По информации издания, посол РФ в Варшаве Сергей Андреев уже вызван в МИД Польши.

Отмечается, что сотрудников российской дипмиссии обвинили в деятельности, "несовместимой с их дипломатическим статусом". Официального заявления на этот счет пока не поступало.

Во вторник также стало известно об аресте в Варшаве польского чиновника, которого заподозрили в шпионаже в пользу России. Сообщается, что он имел доступ к информации об иностранных гражданах, зарегистрированных в Польше.

Накануне в Сети появились фотографии и видеоролики, на которых виден густой черный дым над посольством России в Варшаве. Обычно такое бывает, когда жгут большое количество документов. 

В то же время очевидцы публикуют кадры с колоннами военной техники США и НАТО, движущимися по территории Польши в сторону границы с Белоруссией.

Источник: Интерфакс ✓ Надежный источник
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