Бронетехника под американскими флагами замечена в 200 км от территории Украины

США и НАТО стягивают войска к границе Польши с Белоруссией и Украиной. Об этом свидетельствуют многочисленные видеоролики, снятые и размещенные очевидцами в Сети.

Так, несколько колонн бронетехники под американскими флагами было замечено на трассе, ведущей к погранпереходу Бобровники-Берестовица на польско-белорусской границе. В публикации Sputnik Беларусь отмечается, что от этого места до Украины примерно 200 километров, то есть всего за 2-3 часа войска США смогут быть уже на ее территории.

При этом, по информации издания Avia.pro, военная техника НАТО 22 марта появилась в трех километрах от территории Белоруссии. Видео с бронетранспортерами США неподалеку от РБ публикует "Взгляд".

По официальным данным, в Польше сейчас находится 10 тысяч американских солдат, а также военные подразделения из Румынии, Хорватии и других стран НАТО. Ранее Варшава требовала направить на Украину миротворцев, но остальные члены Североатлантического альянса идею не поддержали.

24 марта в Брюсселе состоится саммит НАТО, на котором будет присутствовать президент США Джо Байден и выступит по видеосвязи президент Украины Владимир Зеленский. После мероприятия глава Белого дома совершит несколько визитов, в том числе в Варшаву. Ждали его и в Киеве, однако в администрации американского президента сообщили, что в настоящее время такая поездка не планируется.