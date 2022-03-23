Вашингтон пытается измотать Москву, поставляя вооружение Киеву

Западные лидеры сделали ставку на Украину как на основной инструмент, который нужен для подавления самостоятельности Российской Федерации. Такое заявление сделал сегодня, 23 марта, глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в МГИМО перед студентами и преподавательским составом.

Таким образом, подчеркнул лидер российской дипломатии, для Соединенных Штатов завершение переговорных процессов и достижение определенных позиций между Москвой и Киевом не представляет выгоды. Украинская сторона вечно меняет собственную позицию. Вероятно, предположил министр, Вашингтон желает затянуть на максимально длительный срок боевые действия в регионе и продолжать поставки вооружения на Украину, пишет РИА ФАН.

Как полагает министр, происходящие сегодня события касаются не столько Украины, сколько желания Соединенных Штатов доминировать в мире. Однако отправка военного контингента Североатлантического альянса на Украину будет означать прямое столкновение вооруженных сил Российской Федерации и НАТО.

Хотя Кремль не против посредничества лидеров западных государств в переговорном процессе, Москва предостерегает Запад от нарушения определенных красных линий.

Что касается спецоперации, у российской стороны имеются в расположении документы, которые подтверждают опасения Кремля по поводу попыток Украины приступить к захвату Донбасса за счет вооруженных сил. Многие предпочитают не вспоминать, что Киев перебросил к линии соприкосновения порядка 100 тысяч человек личного состава. После этого вдруг возобновились обстрелы – как выяснилось, Банковая действительно преследовала подобные планы. Поэтому опасения Кремля были вполне справедливы.

Ранее министр заявил, что Запад "сорвался с цепи", увидев, что РФ проявила решительность в защите суверенитета Донбасса.