Курс рубля
- Финансист заявил о скором крахе доллара
- Эксперт оценил будущее рубля при сговоре США с Китаем
- Какая валюта заменит доллар: эксперт все разъяснил
Сегодня все мировое пространство с замиранием сердца наблюдает за развитием событий на территории украинского государства. Многие западные страны недовольны тем, что Россия проявила самостоятельность и взяла в свои руки защиту измученных украинскими силовиками донбасских республик. Как отметил глава МИД России Сергей Лавров, такой шаг со стороны Москвы по-настоящему взбесил западное сообщество.
"Запад "сорвался с цепи", когда понял, что операция РФ на Украине сорвала их проект "анти-Россия", – подчеркнул шеф российской дипломатии.
Лавров отметил, что именно этим "срывом резьбы" можно объяснить беспрецедентное санкционное давление, которое обрушилось на нашу страну.
Глава МИД также добавил, что Москва видит и чувствует, как Вашингтон постоянно "держит за руку" киевских делегатов, которые участвуют в переговорном процессе с Российской Федерацией.
Тем не менее, Лавров убежден, что Россия добьется всех поставленных целей, а специальная военная операция завершится подписанием всеобъемлющих документов.
В целом, по мнению руководителя главного российского внешнеполитического ведомства, причина украинского кризиса кроется в политике, которую начал вести Запад, когда осознал, что наша страна "не будет послушной".
Официальным лицам придется объясняться перед коллегами за свою авантюру
Яновидящая увидела смерти людей