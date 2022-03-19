"Запад сорвался с цепи": Лавров выступил с резким заявлением

"Запад сорвался с цепи": Лавров выступил с резким заявлением
Сергей Лавров. Фото:Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Москве удалось пресечь кровожадные планы недружественных стран

Сегодня все мировое пространство с замиранием сердца наблюдает за развитием событий на территории украинского государства. Многие западные страны недовольны тем, что Россия проявила самостоятельность и взяла в свои руки защиту измученных украинскими силовиками донбасских республик. Как отметил глава МИД России Сергей Лавров, такой шаг со стороны Москвы по-настоящему взбесил западное сообщество.

"Запад "сорвался с цепи", когда понял, что операция РФ на Украине сорвала их проект "анти-Россия", – подчеркнул шеф российской дипломатии.

Лавров отметил, что именно этим "срывом резьбы" можно объяснить беспрецедентное санкционное давление, которое обрушилось на нашу страну.

Глава МИД также добавил, что Москва видит и чувствует, как Вашингтон постоянно "держит за руку" киевских делегатов, которые участвуют в переговорном процессе с Российской Федерацией.

Тем не менее, Лавров убежден, что Россия добьется всех поставленных целей, а специальная военная операция завершится подписанием всеобъемлющих документов.

В целом, по мнению руководителя главного российского внешнеполитического ведомства, причина украинского кризиса кроется в политике, которую начал вести Запад, когда осознал, что наша страна "не будет послушной".

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
новости партнеров
По теме

Частное решение трех европейских лидеров по Украине вызвало в ЕС "скрежет зубов" - СМИ

Официальным лицам придется объясняться перед коллегами за свою авантюру

Ведьма Елена Голунова предрекла миру тяжелые испытания в 2022 году

Яновидящая увидела смерти людей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей