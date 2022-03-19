Москве удалось пресечь кровожадные планы недружественных стран

Сегодня все мировое пространство с замиранием сердца наблюдает за развитием событий на территории украинского государства. Многие западные страны недовольны тем, что Россия проявила самостоятельность и взяла в свои руки защиту измученных украинскими силовиками донбасских республик. Как отметил глава МИД России Сергей Лавров, такой шаг со стороны Москвы по-настоящему взбесил западное сообщество.



"Запад "сорвался с цепи", когда понял, что операция РФ на Украине сорвала их проект "анти-Россия", – подчеркнул шеф российской дипломатии.

Лавров отметил, что именно этим "срывом резьбы" можно объяснить беспрецедентное санкционное давление, которое обрушилось на нашу страну.

Глава МИД также добавил, что Москва видит и чувствует, как Вашингтон постоянно "держит за руку" киевских делегатов, которые участвуют в переговорном процессе с Российской Федерацией.

Тем не менее, Лавров убежден, что Россия добьется всех поставленных целей, а специальная военная операция завершится подписанием всеобъемлющих документов.

В целом, по мнению руководителя главного российского внешнеполитического ведомства, причина украинского кризиса кроется в политике, которую начал вести Запад, когда осознал, что наша страна "не будет послушной".