Небо Европы пришлось защищать от неопознанного судна со стороны Украины

Неизвестный самолет направлялся в сторону Словакии

В понедельник, 21 марта, военно-воздушные силы Венгрии подняли по тревоге, чтобы перехватить неопознанное воздушное судно, летевшее со стороны Украины. Об этом 22 марта сообщило венгерское издание, ссылаясь на Минобороны страны. 

Истребители Gripen должны были перехватить неизвестный летательный аппарат, который вторгся в воздушное пространство Венгрии. По имеющимся данным, самолет засекли в восточной части страны. Направлялось неопознанное судно в сторону Словакии. 

В издании также отметили, что начиняя с субботы, это уже третий раз, когда военно-воздушные силы Венгрии поднимают по тревоге свои самолеты в небо. 

Ранее венгерские истребители отправлялись на перехват "Стрижа", который прилетел со стороны Украины и разбился в последствии в Хорватии. По данным НАТО, он был разведовательным. По заверению хорватской стороны, БПЛА был оснащен боезарядом. 

Источник: Hungary Today ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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