Курс рубля
- Финансист заявил о скором крахе доллара
- Эксперт оценил будущее рубля при сговоре США с Китаем
- Какая валюта заменит доллар: эксперт все разъяснил
843 новости
Boeing 737 авиакомпании China Eastern потерпел крушение на юге Китая. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на китайские ГосСМИ.
Предварительно, речь идёт о рейсе MU5735 из Куньмина в Гуанчжоу.
По неподтвержденным данным, на борту находилось 133 человека – информации о пострадавших и погибших нет. Что стало причиной трагедии не сообщается.
Пекин не оправдал надежд Вашингтона
Один дорогой гость из Незалежной даже брызнул перцовкой в лицо ребенку