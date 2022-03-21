Пассажирский самолет разбился в Китае - СМИ

Информации о погибших нет

Boeing 737 авиакомпании China Eastern потерпел крушение на юге Китая. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на китайские ГосСМИ.

Предварительно, речь идёт о рейсе MU5735 из Куньмина в Гуанчжоу.

По неподтвержденным данным, на борту находилось 133 человека – информации о пострадавших и погибших нет. Что стало причиной трагедии не сообщается.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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