Брюссель требует от Вашингтона увеличить поставки СПГ

Американский лидер Джо Байден в ближайшее время собирается посетить Европу. Помимо обсуждения вопросов безопасности в рамках НАТО на повестке стоит еще один важный аспект. Газета Politico выяснила, что президент США хочет избавить европейские страны от энергетической зависимости от России.

Авторы статьи уверены, что хозяину Белого дома для достижения своей цели нечего предложить. Напомним, в ответ на решение российского лидера Владимира Путина начать специальную военную операцию по защите ДНР и ЛНР президент США ввел энергетическое эмбарго против нашей страны. Однако Брюссель сегодня находится в большей зависимости от отечественных углеводородов, чем Вашингтон.

"Европейский союз хочет, чтобы США помогли избавиться от зависимости от российского природного газа", – пишет Politico.

Аналитики издания через свои источники выяснили, что вместе с Джо Байденом в европейское турне отправится и советник госсекретаря США по энергетической безопасности Эймос Хокстин. Уточняется, что ни в Белом доме, ни в Госдепе эту информацию официально не подтвердили.

В газете подчеркнули, что Брюссель требует от Вашингтона увеличить поставки голубого топлива, однако уже сейчас экспорт СПГ в США работает на предельных мощностях. Более того, Байден не может приказать частным компаниям увеличить добычу углеводородов, сообщает телеканал "360".

В этой связи, по мнению аналитиков, американский лидер едет в Европу решать энергетические вопросы, имея очень большое количество ограничений в маневрах. Авторы скептически отнеслись к мысли, что США смогут избавить ЕС от газовой зависимости от России.

Ранее издание The Atlantic предупредило об угрозе энергетической безопасности США из-за санкционного противостояния с нашей страной.