Канадский писатель устроил демарш против поставок оружия Украине – видео

Канадский писатель устроил демарш против поставок оружия Украине – видео
Фото: imagebroker/ens/www.globallookpress.com
Курс НАТО на милитаризацию Незалежной ведет к эскалации военного конфликта, предупредил Энглер

Выступление министра иностранных дел Канады Мелани Жоли было прервано канадским писателем Ивом Энглером, который потребовал прекратить поставки оружия Украине.

Речь Жоли перед членами Совета по международным отношениям Монреаля (CORIM) была посвящена антироссийским санкциям и военной помощи Украине. Энглер с таким подходом к "урегулированию" ситуации не согласился. По его мнению, поставки вооружения Киеву ведут только к эскалации конфликта.

"Почему вы не заставили Киев выполнить Минские соглашения?"

– закричал писатель, подбежав к сцене. Охрана министра быстро подхватила Энглера под руки и вытолкала из зала, но все это время он требовал прекратить поставлять Украине оружие и использовать ее для противостояния с Россией. "НАТО прочь!", "Позор вам!", "Нет поставкам оружия Украине!" – требовал канадский писатель.

Позже он выложил в своем "Твиттере" видео, сообщает РЕН ТВ. Поскольку народу на мероприятии присутствовало много, в Сети появились и другие видеоролики с того заседания в Монреале. 

Ранее Канада ввела санкции против граждан и предприятий России и Белоруссии. В ответ Москва объявила главу МИД Канады, министра обороны и главу канадского правительства Джастина Трюдо персонами нон грата. 

Источник: РЕН ТВ ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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