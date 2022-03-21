"Как вам такое, Арни?": глава СПЧ направил Шварценеггеру материалы о бесчинствах украинских боевиков

"Как вам такое, Арни?": глава СПЧ направил Шварценеггеру материалы о бесчинствах украинских боевиков
Фото: Rodrigo Reyes Marin/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Ранее актер осудил проведение российской спецоперации

Арнольд Шварценеггер в видеообращении к россиянам высказался по поводу происходящих в мире событий. Так, он осудил проведение Россией спецоперации по защите мирного населения Донбасса. В качестве аргумента он привел свою любовь и уважение к спортсмену Юрию Власову. Актер неожиданного разглядел в россиянах, которые осуждают действия своей страны, силу легендарного тяжелоатлета. 

В ответ на это глава СПЧ при президенте РФ Валерий Фадеев направил американскому актеру материалы, которые иллюстрируют преступления украинских военных по отношению к гражданам и прокомментировал его обращение.

Так, Шварценеггеру напомнили, что сам Юрий Власов был патриотом, и его мнение о событиях, происходящих на его малой родине на протяжении восьми лет, было бы очевидным. Кроме того, Фадеев привел отрывок из предвыборной программы легендарного спортсмена и политического деятеля, в которой говорится о самодостаточности, безопасности и независимости России. 

Говорил Юрий Власов и о патриотизме, единстве России и готовности защищать родину от врагов. 

"Как вам такое, Арни?" – поинтересовался глава СПЧ у актера после приведенных доказательств его неправоты. 

Ранее стало известно о желании комитета Верховной рады Украины лишить некоторых музыкальных деятелей звания народного артиста страны. В список среди прочих попали Филипп Киркоров и Николай Басков. 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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