Курс рубля
- Финансист заявил о скором крахе доллара
- Эксперт оценил будущее рубля при сговоре США с Китаем
- Какая валюта заменит доллар: эксперт все разъяснил
Арнольд Шварценеггер в видеообращении к россиянам высказался по поводу происходящих в мире событий. Так, он осудил проведение Россией спецоперации по защите мирного населения Донбасса. В качестве аргумента он привел свою любовь и уважение к спортсмену Юрию Власову. Актер неожиданного разглядел в россиянах, которые осуждают действия своей страны, силу легендарного тяжелоатлета.
В ответ на это глава СПЧ при президенте РФ Валерий Фадеев направил американскому актеру материалы, которые иллюстрируют преступления украинских военных по отношению к гражданам и прокомментировал его обращение.
Так, Шварценеггеру напомнили, что сам Юрий Власов был патриотом, и его мнение о событиях, происходящих на его малой родине на протяжении восьми лет, было бы очевидным. Кроме того, Фадеев привел отрывок из предвыборной программы легендарного спортсмена и политического деятеля, в которой говорится о самодостаточности, безопасности и независимости России.
Говорил Юрий Власов и о патриотизме, единстве России и готовности защищать родину от врагов.
"Как вам такое, Арни?" – поинтересовался глава СПЧ у актера после приведенных доказательств его неправоты.
Ранее стало известно о желании комитета Верховной рады Украины лишить некоторых музыкальных деятелей звания народного артиста страны. В список среди прочих попали Филипп Киркоров и Николай Басков.
Несмотря на крайнюю агрессивность, Вашингтон хочет избежать прямого столкновения с Москвой
Чествование павших в борьбе с фашизмом советских воинов в Риге хотят запретить