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Президент Украины Владимир Зеленский отвратил от себя всю Японию, назвав удар по Перл-Харбор террористической атакой. Об этом пишет американское издание Newsweek.
Сравнение ситуации на Украине с атакой на Перл-Харбор Зеленский привел, выступая перед конгрессменами США 16 марта. Американские законодатели ему рукоплескали. А вот граждане Японии возмутились: по их оценке, удар по военной базе Вашингтона в 1941 году был оправданным действием императорской армии, поскольку США пытались осадить Токио.
"Если примерить тот исторический опыт Японии на Россию, то получается, что США вынудили Россию начать операцию на Украине", - делает вывод читатель издания.
"Россия долгое время вела переговоры насчет Украины, но не могла добиться результата. Естественно, у нее нарастало чувство опасности. Можно сказать, что ее "загнали" в эту операцию. А теперь все твердят, что это Россия плохая, раз она напала", – рассуждает другой, признавая, что задуматься над этом его заставили как раз слова Зеленского о Перл-Харборе.
Многие читатели пишут, что такая позиция Зеленского "возмутительна и вызывает отторжение". Они отмечают, что Токио присоединился к "антироссийскому угару" Запада, но теперь у большинства жителей Страны восходящего солнца зародились сомнения: действительно ли европейцы поддерживают Киев, или это только позиция их властей, выгодная с точки зрения геополитики.
Ранее Москва в ответ на недружественные шаги Токио отказалась от переговоров по мирному договору и прервала сотрудничество по Курилам.
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