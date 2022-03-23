Петицию подписали около пяти тысяч человек

Украинские офицеры призвали Владимира Зеленского прекратить боевые действия. Они составили петицию в его адрес, которая теперь опубликована на сайте Change.org. Сейчас ее уже подписали около пяти тысяч человек.

От лица офицеров воинской части А1799 Главного управления разведки МО Украины президента Незалежной попросили остановить боевые действия с РФ. В качестве аргументов в петиции говорится об анализе оперативной обстановки, приводятся данные о составе и расположении средств обеих сторон, а также об отсутствии действенной поддержки от партнеров по дипломатии.

Политолог Сергей Судаков прокомментировал обращение офицеров. Эксперт заявил, что главное управление разведки ВСУ оценивает текущую обстановку лучше, чем другие. По его словам, офицеры ГУР ВСУ считают просьбы Украины о поддержке со стороны США и Запада лишь предлогом для того, чтобы бросить в топку тысячи мобилизованных жителей страны. Он добавил, что украинские военные и профессионалы не хотят умирать за президента. Его легионы он назвал "сборищем нацистов и фашистов", которых без поддержки Зеленского будет ждать лишь тюрьма.

Сергей Судаков заявил, что петиция является хорошим примером здравомыслия от украинских офицеров и сделал вывод, что она может говорить о начале ментальной капитуляции. Эксперт подытожил, что, по их логике, лучше уже сейчас оценить убытки и согласиться на несложные требования России.

Напомним, спецоперация России на Украине началась 24 февраля с целью демилитаризации и денацификации Украины, а также закреплением за ней нейтрального статуса.