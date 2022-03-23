На Fox News рассказали, как политик борется с оппозицией

Президент Украины Владимир Зеленский в реальности отличается от того образа, который навязывается общественности западными политиками и прессой. К такому выводу пришел ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон. В прямом эфире он раскрыл всю ложь о главе государства.

Журналист обвинил украинского главнокомандующего в проведении авторитарной политики. По его словам, Зеленский воспользовался специальной военной операцией по защите независимых ДНР и ЛНР для того, чтобы запретить деятельность оппозиционных партий, в том числе, ОПЗЖ, которая могла составить ему конкуренцию на предстоящих выборах.

Телеведущий отметил, что режим на Украине сегодня отличается от демократии, причем, началось это задолго до российской спецоперации. Более того, он подчеркнул, что нет никаких доказательств связи запрещенных партий с нашей страной. Аналитик уверен, что решение Зеленского больше связано с внутренней политической борьбой.

"Таким образом, всего одним указом Зеленский лишил своих потенциальных конкурентов возможности побороться с ним за пост президента", – заявил Карлсон.

Более того, глава Незалежной получил полный контроль над всеми местными СМИ, считает ведущий Fox News. Он также напомнил о борьбе главы государства против оппозиционного политика Виктора Медведчука, а также о закрытии телеканалов, которые критиковали действующую власть.

"Зеленский уже долгое время закрепляет полный контроль над Украиной", – уверен журналист.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил национализировать недвижимость украинских бизнесменов, которые поддерживают режим Владимира Зеленского.