Аксенов пригрозил украинским бизнесменам национализацией имущества

Аксенов пригрозил украинским бизнесменам национализацией имущества
Сергей Аксенов. Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Сторонники Зеленского могут лишиться недвижимости в Крыму

Не кажется ли вам странным, что "кошельки" киевской администрации, спонсирующие, по сути, военные преступления режима против мирных граждан ДНР и ЛНР, а также люди, поддерживающие нацистов, против которых сегодня борется наша страна, имеют право на владение имуществом на территории субъектов Российской Федерации? Вот и глава Крыма Сергей Аксенов, видимо, задался этим вопросом.

Политик пригрозил украинским бизнесменам национализацией имущества. Как сообщает РИА Новости, своей недвижимости могут лишиться граждане, которые поддерживают правительство Владимира Зеленского в ходе специальной военной операции. 

Глава субъекта РФ в среду, 23 марта, на совещании в региональном правительстве подчеркнул, что речь не идет о простых украинцах. По его словам, рассматривается вопрос о национализации отелей только крупных бизнесменов, которые выступают за нынешнюю киевскую администрацию.

 "Это касается тех, кто в публичном поле ведет пропагандистскую деятельность, открыто поддерживает нацистский режим", – заявил Аксенов.

Политик отметил, что соответствующий вопрос сейчас прорабатывается совместно с ФСБ. По его словам, в условиях спецоперации деятельность сторонников украинских властей можно охарактеризовать как предательство. Глава Крыма заверил, что решение о национализации отелей точно будет принято. На данным момент силовики занимаются проверкой конкретных "персонажей".

Ранее Bloomberg узнал о секретном соглашении между Евросоюзом и Украиной.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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