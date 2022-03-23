Штаты возрождают новую инквизицию и назначают "еретиками" тех, кто не согласен с ними

Соединенные Штаты устанавливают новую инквизицию в отношении РФ, используя российско-украинский кризис в качестве оправдания своим действиям. Санкции Вашингтона в адрес Москвы никак не способствуют разрешению кризиса в Незалежной. Об этом пишет китайское издание Global Times.

США – это те, кто спровоцировал конфликт, и это самая большая скрытая рука за кулисами, которая сделала российско-украинский кризис таким, каким он является сегодня. Чтобы уклониться от своей ответственности и преследуя собственные интересы, Вашингтон придумал новое обвинение для тех, кто не осудил Россию, чтобы создать новую моральную основу для глобальных санкций в отношении Москвы, говорится в публикации.

Американцы "возрождают новую инквизицию", печально известную в средневековой Европе, и всех, кто не согласен с ними, называют "еретиками". И США также хотят связать и сжечь "еретиков" на столбах международного общественного мнения, считает автор статьи.

Однако они все еще составляют меньшинство в мире, к разочарованию Вашингтона и его союзников. Штаты желали, чтобы за ними последовала вся планета, осудив и введя рестрикции против России, но свыше 100 стран отказались участвовать в этом процессе.

Позиция не западных крупных держав, включая Индию, Бразилию и Южную Африку, аналогична позиции Китая – они надеются содействовать диалогу во имя мира и в желании как можно скорее подавить конфликт.

По словам автора, каждый "трезвомыслящий человек" осознает, что жесткие ограничительные меры не помогут разрешить кризис на Украине. Напротив, они только подольют масла в огонь".



"Вашингтон твердит, что только введение санкций против России и есть правильный шаг. Это лишено здравого смысла и откровенно унижает политический опыт всего международного сообщества", подчеркивается в материале.

Осуждение России или добавление нескольких имен в санкционный список ничего не исправят. Вместо этого они разорвали связи, которые могли бы поддерживать диалог и посредничество между РФ и Украиной.

Мобилизуя международное сообщество на "осуждение" России и присоединение к санкционной команде США, Вашингтон не проявляет искренности. Отстаиваемый им "единый фронт" предназначен исключительно для удовлетворения интересов Штатов, резюмируется в публикации.

