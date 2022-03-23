Есть пострадавшие: выпущенный с Украины взорвался на территории России

Есть пострадавшие: выпущенный с Украины снаряд взорвался на территории России
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
В селах Журавлевка и Нехотеевка Белгородской области введен режим ЧС

В селе на Белгородщине взорвался снаряд, выпущенный с территории Украины. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в среду, 23 марта, в своем телеграм-канале.

По его словам, в результате обстрела есть пострадавшие, которым сейчас оказывается необходимая медицинская помощь.

"Для безопасности жителей Журавлевки и Нехотеевки администрация Белгородского района вводит режим ЧС в этих двух селах", – написал глава региона.

Гладков обещал позднее проинформировать общественность о состоянии здоровья пострадавших россиян.

Губернатор выложил фотографию с места событий в Журавлевке. На снимке видно, что снаряд влетел прямо в жилое помещение.


Руководитель региона дал поручение своему заместителю по строительству Владимиру Базарову восстановить дом в максимально короткие сроки.

Напомним, ВС России с 24 февраля проводят военную спецоперацию по защите ДНР и ЛНР, а также по демилитаризации и денацификации Украины. 1 марта система ПВО сбила в районе военного аэродрома в Таганроге ракету "Точка-У", выпущенную украинскими военными.

Источник: Telegram-канал ✓ Надежный источник
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