Захарова указала на досадную оплошность затеявшей массовую высылку дипломатов Польши

Захарова указала на досадную оплошность затеявшей массовую высылку дипломатов Польши
Мария Захарова. Фото: MFA Russia Press Service/Global Look Press/www.globallookpress.com
На Смоленской площади в демарше Варшавы усмотрели намеренную акцию, направленную против украинских беженцев

Варшава допустила оплошность, назвав какое-то немыслимое количество российских дипломатов, которых она собралась выслать из Польши. На данный казус обратила внимание директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24".

"Дело в том, что называется беспрецедентное количество людей", - сказала она.

Захарова отметила, что на Смоленской площади озадачились объявленной Варшавой цифрой в 40 дипломатов. Польская сторона пока не предоставила Москве пофамильный список высылаемых россиян, указала представитель ведомства.

По ее словам, шаг Варшавы стал намеренной акцией, которая бьет по украинским беженцам, стремящимся в дальнейшем перебраться в РФ. Таким образом, польские власти лишь увеличивают страдания этих людей, подчеркнула она.

В свою очередь, посол России в Польше Сергей Андреев сообщил, что массовая высылка сотрудников нашей дипмиссии приведет к фактическому обнулению дипломатических отношений Москвы с Варшавой. По его мнению, РФ к этому уверенно движется благодаря усилиям польских "партнеров".

Напомним, ранее сегодня Варшава объявила, что высылает 45 российских дипломатов по подозрению в шпионаже. Москва ответит на этот демарш зеркально, предупредил Андреев.

Комментируя действия польских властей военный эксперт Виталий Коротченко предположил, что республика может готовиться к вторжению в Западную Украину.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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