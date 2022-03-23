На Смоленской площади в демарше Варшавы усмотрели намеренную акцию, направленную против украинских беженцев

Варшава допустила оплошность, назвав какое-то немыслимое количество российских дипломатов, которых она собралась выслать из Польши. На данный казус обратила внимание директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24".

"Дело в том, что называется беспрецедентное количество людей", - сказала она.

Захарова отметила, что на Смоленской площади озадачились объявленной Варшавой цифрой в 40 дипломатов. Польская сторона пока не предоставила Москве пофамильный список высылаемых россиян, указала представитель ведомства.

По ее словам, шаг Варшавы стал намеренной акцией, которая бьет по украинским беженцам, стремящимся в дальнейшем перебраться в РФ. Таким образом, польские власти лишь увеличивают страдания этих людей, подчеркнула она.

В свою очередь, посол России в Польше Сергей Андреев сообщил, что массовая высылка сотрудников нашей дипмиссии приведет к фактическому обнулению дипломатических отношений Москвы с Варшавой. По его мнению, РФ к этому уверенно движется благодаря усилиям польских "партнеров".

Напомним, ранее сегодня Варшава объявила, что высылает 45 российских дипломатов по подозрению в шпионаже. Москва ответит на этот демарш зеркально, предупредил Андреев.

Комментируя действия польских властей военный эксперт Виталий Коротченко предположил, что республика может готовиться к вторжению в Западную Украину.

