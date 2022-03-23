Вашингтон стремится через кризис в Незалежной воздействовать на экономику РФ

Соединенные Штаты используют Украину для борьбы с Российской Федерацией, чтобы нанести ей максимально возможный ущерб. Вашингтон обещал киевскому режиму одно, а на деле получилось совсем иное. К такому выводу пришел эксперт движения "Сильная Россия" по вопросам беженцев и вынужденных переселенцев Александр Ионов.

По его мнению, американцы делают лишь то, что выгодно исключительно им, в том числе и война с РФ чужими руками. Причем они заинтересованы в том, чтобы нанести значительный экономический и иной ущерб, как России, так и самой Незалежной.

"Украинцы этого не понимают, но хорошо это осознают те, кто чемоданами вывозит деньги из страны в европейские государства и там их реализовывает", – сказал РИА ФАН эксперт.

Он считает, что западная финансовая поддержка, которая направляется на Украину, просто "распиливается" властной верхушкой и чиновниками. Об этом говорит тот факт, что в соборной не было еще ни одной гуманитарной акции, где бы реализовывались данные средства.

Кроме того, заметил Ионов, Вашингтон отрабатывает на украинской территории старые методы ведения войны, как это американцы делали в Ливии или Сирии.

"Для Штатов основная задача – нанести максимальный урон России. И на этом фоне попробовать, скажем так, через украинский кризис воздействовать на Российскую Федерацию", – подытожил он.

Напомним, на прошлой неделе президент США Джо Байден объявил о передаче на нужды то ли ВСУ, то ли украинским неонацистским бандформированиям 9 тыс противотанковых комплексов, 800 систем ПВО, 20 млн единиц боеприпасов. Вашингтон выделит еще $800 млн Киеву, доведя сумму помощи до 1 млрд.

Позже стало известно о планах Штатов снабдить армию Незалежной некоторыми средствами противовоздушной обороны советского производства, которые американцы тайно скупали "десятилетия назад".

