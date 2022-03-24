Радикалы успели обеспечить себе на подходах минные поля с проходами для танков

Российские войска обнаружили карту, подтверждающую планы вооруженных сил Украины по наступлению на Крым. Трофейные документы нашли в Херсонской области.

Так, на документе зафиксированы зеленым цветом минные поля – размещены они на сельскохозяйственных угодьях. А на черных отметках, обозначающих расчищенные для бронетанковой техники проходы к полуострову, стоят даты. Как пишет телеканал "Звезда", спецоперация РФ сорвала планировавшуюся Киевом атаку.

По информации источника, ВСУ уже успели заминировать сельскохозяйственные поля. Российские саперы обнаружили несколько проходов в указанном месте. Министерство обороны имеет в своем распоряжении проверенные доказательства того, что Киев планировал наступление на территорию Российской Федерации в конце прошлого месяца.

В южной части Херсонской области инженерные войска ЮВО занимаются разминированием местности. Поля усеяны противопехотными и противотанковыми минами.

Как пишет "Звезда", просьба разминировать сельскохозяйственные угодья поступила от местной администрации – Херсонская область, как аграрный край, уже готовится к посевной. Российские войска смогли обезвредить свыше 12 тысяч взрывных предметов.

Работа осложнена и тем, что ВСУ во время минирования объектов не всегда спешили отмечать на картах опасные зоны.

Ранее российский политолог Денис Батурин заявил, что нейтралитет Украины будет возможен за счет размещения российского военного контингента в регионе. Вопрос внеблокового статуса Украины волнует не только Москву: свое мнение на этот счет высказали Турция и Франция.