Артистка вышла на связь после отъезда из России

Певица Вера Брежнева покинула страну еще несколько недель тому назад, о чем сообщила на своей странице в социальных сетях. Бывшая солистка звездного коллектива "ВИА Гра" улетела в Европу, где занимается волонтерской деятельностью.

Не так давно Вера снова вышла на связь с поклонниками, сообщив, что в одном из центров оказывает помощь беженцам из Украины. Призвала подписчиков присоединиться, сообщив, что организация находится в польском Люблине. Подписчики решили, что исполнительница сейчас именно в Польше.

Но тут оказалось, что Вера выбрала более комфортную для проживания и оказания помощи нуждающимся страну. Звезда сообщила, что уже практически целый месяц живет в Италии. Просто, объяснила дива, есть пункты и большие, и маленькие. А в Люблин позвала поклонников, потому что там "огромный хаб", где помощь беженцам требуется всегда.

"Обнимаю всех, кто помогает, кто готов предоставить любую помощь. Это и есть любовь", – высказалась артистка.



На Украине остался супруг Веры Константин Меладзе – ведь он сейчас живет в Киеве. По словам Брежневой, он временами прячется с наследниками от своего первого брака в бомбоубежище.

А выбор на Италию, считают журналисты, у Веры пал неслучайно. Исполнительница туда наведывается очень часто. Когда-то здесь она венчалась с Костей. Неясно, как в дальнейшем сложится судьба и творческая карьера артистки. Хотя сама Брежнева решила отложить занятия с музыкой – времена сейчас не те.

Ранее мы сообщали, что коллега и соотечественница Веры Ани Лорак отменила все ближайшие концерты, запланированные в России. Связано это с текущими событиями на Украине.