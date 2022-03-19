В нейтральном статусе Незалежной заинтересованы и другие страны

Эксперт разъяснил, что гарантирует нейтралитет Киева. По мнению политолога Дениса Батурина, его обеспечит размещение на украинской территории нескольких военных баз РФ. Он подчеркнул, что вопрос нейтралитета Незалежной касается не только нашей страны, но и ряда других государств. Так, заинтересованность выразили турки и французы. Обсуждается также участие в решении этого вопроса американцев и британцев – с таким предложением ранее выступала украинская сторона.



Батурин при этом не исключает, что Штаты и Британия подразумевают под гарантиями безопасности нейтралитета Незалежной помощь поставками оружия.

Спецоперация России началась 24 февраля. Президент Владимир Путин позже заявил, что это решение было тяжелым. В Кремле и Минобороны не раз подчеркивали, что армия наносит удары только по военной инфраструктуре и армии. Российские военные делают все, чтобы мирному населению ничего не угрожало.

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