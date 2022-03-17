Украинские неонацисты вдруг вспомнили славное прошлое из жизни советских граждан

Представители киевского нацистского режима призвали белорусских "партизан" начать у себя на родине тотальный подрыв железнодорожных путей, по которым российская военная техника доставляется на Украину в рамках проводимой ВС РФ спецоперации по защите ДНР и ЛНР.

С таким заявлением выступил то ли действующий, то ли бывший советник главы офиса президента Назалежной Алексей Арестович. Он заметил, что снабжение по автомобильной дороге крайне неэффективно в отличие от стальной магистрали.



"Я всех нас дружно призываю устроить тотальную рельсовую войну противнику... В самой Белоруссии уже есть удачный опыт рельсовой войны, так что, братья-белорусы, если вы против этой войны, то сделайте то, что у вас лучше всего получалось – партизанскую рельсовую войну в самой Белоруссии", – выступил с пламенной речью мужчина-карамелька.

Он подчеркнул, что подрывать стоит лишь те участки жд-дороги, по которым следуют российские военные эшелоны.

Ранее в четверг, 17 марта, КГБ Белоруссии сообщил о предотвращенном теракте в Мозырском районе. По данным спецслужбы республики он был направлен против военных и техники ВС РФ.

Кроме того, президент Александр Лукашенко сегодня заявил, что с территории Украины по Белоруссии в последнюю неделю было как минимум два пуска ракет "Точка-У". ПВО республики их сбили. Глава государства предупредил киевский режим, что если ВСУ и дальше продолжит эскалацию, то Минск ответит.

