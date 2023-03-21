Умерла на прошлой неделе: дети и внуки Софии Ротару убиты горем

Умерла на прошлой неделе: дети и внуки Софии Ротару убиты горем
Фото: Grigirii Goryachev/Russian Look/www.globallookpress.com
Женщина скончалась на 72-ом году жизни

В пятницу, 17 марта, в семье Софии Ротару произошло страшное горе. Внуки и дети артистки не могут поверить, что из жизни ушел их любимый человек. О трагическом известии сообщил сын певицы Руслан Евдокименко.

В соцсетях он опубликовал черно-белый снимок матери своей супруги, Людмилы Белоусовой. Женщина умерла на прошлой неделе на 72-ом году жизни, не дожив до своего дня рождения буквально несколько дней. Что именно стало причиной трагедии, он не стал рассказывать, но, судя по тону его сообщения, сейчас все родственники Софии Ротару убиты горем, ведь они потеряли любимую мать и бабушку. 

"Люся, ну как же так...", – скорбит Евдокимов.

Последние 30 лет сын Ротару женат, в браке у него родилось двое детей, которых назвали в честь его покойного отца и артистки. Около 20 лет назад мужчина потерял любимого отца – вся семья крайне тяжело справлялась с этой потерей. 

При этом о том, что сейчас происходит с Софией Ротару, родные не говорят. Знаменитость практически не выходит на связь после начала спецоперации на Украине. Известно лишь то, что ее внуки смогли покинуть страну, избежав мобилизации, а сама артистка, по слухам, остается в Киеве.

Источники утверждают, что Ротару продолжает давать частные концерты, зарабатывая на них огромные деньги.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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