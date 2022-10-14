Если верить ее бывшему директору

После СВО София Ротару не так часто напоминала о себе – и неспроста. Певица пытается не сжигать мосты там, где возможно, ведь нужно зарабатывать деньги для семьи. Экс-директор советской и украинской исполнительницы Сергей Лавров уверяет, что та, впрочем, и так теряет огромные деньги.

Продюсер утверждает, что заказов у Софии Михайловны хватает, однако сейчас точно нигде не нужно светиться. Лаврову постоянно названивают и интересуются, какой гонорар предпочтительнее для Ротару. Но та отказывается из принципа, а силком артиста на сцену не вытащишь.

А ведь одно частное выступление Ротару на условной звездной вечеринке обходится минимум в 100 тысяч евро. Хотя певица и так не бедствует, но могла бы заработать за 2022-й год просто баснословную сумму. Хотя, отмечает продюсер, на безбедную старость Софии точно пока хватает.

А недавно сообщалось, что на "Песню года" Софию Михайловну никто не приглашал. Напомним, певица несколько месяцев назад выступила на одном из концертов с украинским флагом, вызвав недовольство у некоторых общественников в РФ. После этого внук певицы, которого схватили украинские погранцы весной, спокойно смог вылететь из Киева.