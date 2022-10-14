В этом году фестиваль пройдет без участия звезды

В этом году артистка София Ротару не будет принимать участие в съемках передачи "Песня года". До этого, несмотря на напряженные отношения между Россией и Украиной, певица не отказывалась выступления, но в этом ее даже не стали об этом просить, сообщает портал ProZvezd.

В оргкомитете концерта пояснили, что даже не надеются на согласие Ротару спеть свои композиции перед российской публикой. Поэтому решили не посылать ей приглашение.

"Мы понимаем всю серьезность ситуации", – пояснили продюсеры "Песни года".

При этом на песенном фестивале выступят многие российские звезды. Концерт пройдет в два дня: в первый свои песни споют Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова и другие, а во второй на сцену выйдут молодые звезды.

В последнее время Ротару не скрывает своей позиции по поводу происходящего между Россией и Украиной конфликта. В своих соцсетях после обстрелов Киева в понедельник она опубликовала кадры с мест, куда прилетели ракеты и дополнила все разбитым сердцем.