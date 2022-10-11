Состояние звезды доподлинно неизвестно

Артистка София Ротару, по слухам, после начала российской спецоперации находится в Киеве. Подтверждений информации нет, на связь с аудиторией – как российской, так и украинской – она не выходит. Тем не менее, новости об обстреле столицы мимо нее не прошли.

В своих соцсетях артистка опубликовала кадры, на которых запечатлен прилет ракеты по центру Киева – на фото горели машины, которые попали под удар. После этого Ротару, которая практически не комментирует происходящее, не сдержалась – она сопроводила публикацию смайликом в виде разорванного сердца, намекнув, что от подобной информации ей становится морально плохо.

Знаменитость не скрывает, что с нетерпением ждет, когда в небе над ее страной перестанут летать ракеты, а также заглохнут сирены. Однако пока этого не произошло, она просит украинцев помогать семьям солдат, которые погибли в конфликте.