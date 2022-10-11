Сердце не выдержало: Ротару стало плохо после обстрелов Киева

Сердце не выдержало: Ротару стало плохо после обстрелов Киева
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Состояние звезды доподлинно неизвестно

Артистка София Ротару, по слухам, после начала российской спецоперации находится в Киеве. Подтверждений информации нет, на связь с аудиторией – как российской, так и украинской – она не выходит. Тем не менее, новости об обстреле столицы мимо нее не прошли. 

В своих соцсетях артистка опубликовала кадры, на которых запечатлен прилет ракеты по центру Киева – на фото горели машины, которые попали под удар. После этого Ротару, которая практически не комментирует происходящее, не сдержалась – она сопроводила публикацию смайликом в виде разорванного сердца, намекнув, что от подобной информации ей становится морально плохо. 

Фото: соцсети

Знаменитость не скрывает, что с нетерпением ждет, когда в небе над ее страной перестанут летать ракеты, а также заглохнут сирены. Однако пока этого не произошло, она просит украинцев помогать семьям солдат, которые погибли в конфликте. 

Источник: Телепрограмма ✓ Надежный источник
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